Monte San Biagio, inaugurazione della rete sentieristica

Il 16 Ottobre, ci sarà l’inaugurazione di tre capannine con in cartografia i collegamenti dalla cittadina alla Rete sentieristica.

La prima si trova nel centro storico di Monte San Biagio, davanti il palazzo comunale della cittadina.

La seconda si trova accanto all’infopoint nella stazione ferroviaria.

Mentre la terza si troverà in via delle Fate da dove ci s’inerpica per raggiungere la cima della “regina degli Ausoni” Monte delle fate.

Le tre cartografie sono state redatte, come le precedenti, dall’architetto Antonella Rinaldi; Le capannine in legno sono state messe a disposizione dal Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi che ha da subito sposato l’idea, l’evento è inserito nel bando “VIVI L’ESTATE NEL PARCO 2022”; la loro installazione è stata decisa in accordo all’amministrazione di Monte San Biagio attraverso un dialogo ed una collaborazione sinergica con il Sindaco Federico Carnevale e l’Assessore Luana Colabello.

L’evento prende il nome dalla Rete sentieristica “REFUGIUM PECCATORUM – MONTE SAN BIAGIO”, prevede due momenti, quello escursionistico dove si percorrerà il sentiero dei briganti da Sonnino (C.Cerreto) al centro storico di Monte San Biagio, l’appuntamento per i partecipanti è al Terminal di Sonnino alle 8.30, con il pullman si raggiungerà Contrada Cerreto e s’inizierà il cammino verso Serra Palombi, per poi iniziare la discesa della Vetica e raggiungere così Monte San Biagio.

Seguirà il momento culturale alle ore 16.30 nella biblioteca comunale di Monte San Biagio “Lo Sordo” dopo i saluti con le autorità presenti si proietterà il documentario sulla vita del brigante di Sonnino Antonio Gasbarrone ” L’ULTIMO BRIGANTE” per la regia di Giancarlo Loffareli.

Questo ulteriore sviluppo della Rete sentieristica ideata da Brigante Antonio Gasbarrone gode quindi del Patrocinio del Comune di Monte San Biagio, di Sonnino e dell’ente Parco che ne contiene lo straordinario patrimonio naturalistico.

Accanto a questa nuova impresa una costate: la BCC Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino, gruppo ICCREA , con il suo Presidente Maurizio Manfrin ed il Direttore della filiale del Frasso (Sonnino) Nicola Fantino, una solida realtà territoriale che segue ormai l’Associazione in tutte le sue attività.

La visione del documentario apre così il Convegno Storico, tra i relatori il Prof. Vittorio Ricci noto scrittore e storico di Vallecorsa che argomenterà sulla figura del brigante Alessandro Massaroni, suo conterraneo, ed il Maestro Pierluigi Moschitti scrittore e conoscitore della storia brigantaggio locale autore del libro “Briganti e musica popolare dal nord del Sud”. Negli ambienti della biblioteca troverete esposta la mostra itinerante sulla Vita del brigante di Antonio Gasbarrone esposta già a Palazzo Chigi di Ariccia. In compagnia dei briganti di Sonnino in abito rievocativo ci saranno anche i briganti di Monte San Biagio con le rispettive associazioni.

L’evento si chiuderà con l’inaugurazione della Capannina e l’allegria della musica popolare di questa terra così accogliente