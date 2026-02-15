Monte San Biagio, insulta e minaccia i carabinieri: denunciato

Un uomo di 48 anni di Monte San Biagio, già noto alle forze di Polizia, è stato denunciato dai carabinieri per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale.

I militari dell’Arma sono intervenuti presso un bar del centro, poiché lo stesso uomo stava infastidendo alcune persone. Alla vista dei carabinieri, ha cominciato ad inveire contro di loro, conferendo insulti.

Nel corso degli accertamenti, emerso che, a carico dello stesso, vige un provvedimento di rimpatrio da parte del Comune di Monte San Biagio per fatti analoghi e non ancora notificato. Come se non bastasse, durante la notifica del provvedimento, avrebbe nuovamente inveito contro i militari, rivolgendo loro ripetute minacce.