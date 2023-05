Un 41enne di Monte San Biagio, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Terracina coadiuvati dagli uomini della Tenenza di Fondi poiché responsabile di violenze e minacce nei confronti della moglie e dei figli minori.

Una situazione che andava avanti da anni creando un ambiente invivibile per i figli minori e per la moglie. Il Gip di Latina ha disposto per lui un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.