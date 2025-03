Monte San Biagio, rubano materiale in disuso dall’isola ecologica: denunciati

Due uomini, rispettivamente di 51 anni e 52 anni, entrambi noti alle forze di polizia, sono stati denunciati per il reato di furto aggravato in concorso.

I carabinieri hanno appurato come i due indagati si fossero resi responsabili, in due occasioni, del furto di grandi elettrodomestici in disuso e svariato materiale ferroso, per un danno quantificabile in circa 1.000,00 euro, all’interno dell’isola ecologica del Comune di Monte San Biagio.

Le forze dell’ordine hanno poi constato come il 51enne possedesse le chiavi dell’isola ecologica consentendo all’altro indagato, di accedere alla struttura e appropriarsi del cospicuo materiale.