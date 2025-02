Monte San Biagio, tenta di avvelenare la moglie con lo Xanax

E’ stato denunciato con l’accusa di tentato omicidio il 58enne che a Monte San Biagio avrebbe tentato di avvelenare la moglie, diluendo in una bottiglietta d’acqua un grande quantitativo di Xanax. Un medicinale in gocce che la donna prendeva tutte le mattine, sempre dalla stessa bottiglietta.

Ora il contenitore, come riporta l’edizione odierna di Latina Oggi, è stato sequestrato dai carabinieri che, sotto il coordinamento della Procura di Latina, stanno raccogliendo quanti più elementi utili per far luce alla vicenda. Nel frattempo la donna, una 47enne di Terracina, ha lasciato l’abitazione dove viveva assieme al marito ed è tornata a vivere con i genitori nella sua città di origine: Pontinia. Sui fatti sarebbero stati già ascoltati alcune parenti.