Monte San Biagio, toglie i sigilli di un ristorante: 44enne denunciato

A Monte San Biagio è stato denunciato un 44enne di Fondi, per avere rimosso dei sigilli a un ristorante sotto sequestro. L’uomo era già noto alle forze di polizia.

Nel corso di un sopralluogo per verificare le prescrizioni imposte all’uomo, nominato come custode di un ristorante del luogo, sottoposto a sequestro lo scorso 28 maggio, a causa delle carenze igienico-sanitarie, i Carabinieri hanno rilevato la rimozione dei sigilli apposti in occasione dei sigilli.

I militari dell’Arma dei Carabinieri hanno proceduto a denunciare, in stato di libertà, il custode nominato.