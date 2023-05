Monte San Biagio, trovato il pirata della strada

Sarebbe stato individuato e fermato dai carabinieri di Terracina l’uomo accusato di aver investito in auto un giovane in bicicletta, sull’Appia all’altezza dei magazzini Contestabile di Monte San Biagio, e poi essere fuggito via. Ricostruito l’accaduto tramite le immagini di sicurezza, gli uomini dell’Arma hanno individuato la persona denunciata anche a mezzo social dal padre del ferito. Un messaggio che era diventato virale in poco tempo. Resta il riserbo sull’identità della persona che è stata denunciata.