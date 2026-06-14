Montello in festa per i 100 anni di Maria Bigolin, pioniera della bonifica

Un secolo di vita vissuto intensamente, che si intreccia inevitabilmente con la storia stessa del territorio pontino. Maria Bigolin ha spento cento candeline e, per l’occasione, ha ricevuto una visita a sorpresa istituzionale davvero speciale.

Il sindaco di Latina Matilde Celentano, accompagnata dal consigliere comunale Roberto Belvisi e dal presidente della Fondazione Latina 2032 Vincenzo Zaccheo, ha voluto omaggiare la neo-centenaria consegnandole una targa di auguri e riconoscenza a nome di tutta la comunità.

“I cento anni di Maria Bigolin rappresentano un patrimonio di memoria, valori e testimonianza per tutta la nostra città” – ha dichiarato il sindaco Celentano.

Nata ad Arcade (Treviso) il 9 giugno 1926, Maria è arrivata a Borgo Montello nel lontano 1932. Penultima di ben diciotto figli (oggi l’unica ancora in vita), fa parte di quella generazione di pionieri che, con immenso sacrificio, ha contribuito alla bonifica e allo sviluppo dell’Agro Pontino.

La sua è anche una bellissima storia d’amore resiliente. Nel 1946 ha sposato Augusto Pellizzon. Durante la Seconda Guerra Mondiale la storia cercò di separarli: lui al fronte, lei sfollata con la famiglia in Calabria. Ma l’amore ha vinto la guerra: al termine del conflitto Augusto la raggiunse a Bisignano (Cosenza) per poi tornare insieme a Borgo Montello, dove hanno costruito la loro famiglia e dato alla luce quattro figli: Virginia, Giovanni, Gigliola e Silverio.

Maria ha dedicato l’intera esistenza alla cura dei suoi cari e al lavoro nel podere di famiglia, tra attività agricole e allevamento del bestiame. Oggi vive serenamente circondata dall’affetto di una grandissima famiglia che conta anche tredici pronipoti.

Nonostante il traguardo del secolo, Maria non ha perso la sua straordinaria vitalità:

Mente lucidissima: Conserva una memoria vivissima di fatti e persone del passato e segue ancora con grande interesse l’attualità.

Ha la passione la musica, ama cantare le canzoni della tradizione.

La sua fede calcistica è nerazzurra, grandissima appassionata di calcio e tifosissima dell’Inter, squadra che segue con entusiasmo in TV insieme a figli e nipoti.