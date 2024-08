Monti Lepini, torna la rassegna Puntini Fest

Torna anche quest’anno l’atteso appuntamento con Puntini Fest, il festival teatrale interamente dedicato ai bambini e ai ragazzi, ideato e organizzato da Matutateatro, in provincia di Latina, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura.

24 spettacoli teatrali selezionati tra le migliori compagnie nazionali di teatro ragazzi si alterneranno in piazze, parchi, cortili di quattro comuni dell’area collinare interna della provincia di Latina, nel territorio dei Monti Lepini: Bassiano, Norma, Priverno e Sezze.

Un’occasione unica per bambini, ragazzi e famiglie per godere di una proposta teatrale altamente qualificata, ampia e differenziata, che vuole facilitare l’accesso di un pubblico nuovo a opportunità di alto valore artistico, cercando anche di integrare il teatro e le varie attività con il patrimonio artistico e paesaggistico dei luoghi che lo ospitano.

«Puntini Fest è diventato un appuntamento fisso e tanto atteso da centinaia di bambini, ragazzi e famiglie che hanno partecipato al festival nelle edizioni passate. Questo testimonia quanto sia importante offrire al pubblico occasioni culturali di questo tipo e siamo contenti di riuscire a farlo per il sesto anno consecutivo grazie al sostegno del Ministero della Cultura e alla collaborazione dei Comuni che ci ospitano – dichiarano i direttori artistici Julia Borretti e Titta Ceccano. – Il nostro intento resta sempre quello di mettere al centro dell’attenzione le bambine e i bambini, i ragazzi e le ragazze, la componente più preziosa delle nostre comunità».

Per questa edizione si prevedono 12 giorni di spettacoli, laboratori, incontri, libri, giochi e tanto divertimento per tutti, a partire dalla tappa di Bassiano che si terrà dal 20 al 22 agosto.

Puntini Fest farà poi tappa a Norma dal 23 al 25 agosto, a Priverno dal 27 al 29 agosto e infine a Sezze dal 30 agosto al 1 settembre.

IL PROGRAMMA

Il festival comincia a Bassiano (LT), dal 20 al 22 agosto. Tra le maestose mura medievali che mantengono l’aspetto originale dell’antico borgo, si terranno sei spettacoli teatrali e numerosi appuntamenti per bambini e ragazzi.

Si comincia martedì 20 agosto alle 17.30 presso piazza Porta Nuova con una serie di letture per bambini che segnano anche l’apertura della Libreria del festival, una libreria specializzata in libri per bambini e ragazzi, realizzata in collaborazione con la Libreria Anacleto di Cisterna di Latina, che sarà presente in tutte le tappe del festival.

Per tutto il pomeriggio si alterneranno letture e laboratori creativi fino alle ore 19 quando avrà inizio lo spettacolo “Omaggio al clown” con Andrea Farnetani, vincitore del “Pavè d’Or” al festival de artistes de rue de Vevey 2014, un clown dall’esperienza internazionale che farà divertire tutti con risate, numeri di abilità e momenti empatici. Uno spettacolo che è tutto un crescendo da fiato sospeso e in bilico… quanto i bicchieri del clown! Un’apertura in grande stile per il festival teatrale.

Alle 21.00, appuntamento in piazza Karol Wojtyla (già piazza degli Orticeglio) per lo spettacolo “L’elefante scureggione” della compagnia Nata Teatro che racconterà ai più piccoli un viaggio alla ricerca di nuove amicizie e nuove sorprese. Un lavoro semplice e divertente sulla tolleranza, sull’accettazione dei propri difetti e sull’amicizia.

Mercoledì 21 agosto, appuntamento in piazza Porta Nuova alle 17.30 per l’inizio delle attività laboratoriali gratuite.

Alle ore 19, invece, a Piazza Palmisano si terrà lo spettacolo “Il Circo delle favole” della compagnia Bertolt Brecht Teatro. Uno spettacolo un po’ magico dove i libri delle favole e dei racconti prendono vita insieme ai personaggi del circo con i loro numeri, pagliacci, trapezisti, maghi.

Alle 21.00, in piazza Karol Wojtyla si terrà lo spettacolo “Piccolo Principe” di Matutateatro, un classico che da tanti anni nutre l’immaginario di diverse generazioni di bambini. Due soli attori e un musicista alle prese con tutti i personaggi di una storia che non smette di commuovere bambini, adulti e ragazzi. Uno spettacolo che affronta tematiche universali con la leggerezza di un racconto per l’infanzia.

Giovedì 22 agosto nuovo appuntamento alle 17.30 con le attività laboratoriali in piazza Porta Nuova. Alle ore 19 in piazza Palmisano si terrà il laboratorio musicale-spettacolo “Puntini sonori” con Francesco Ciccone e Angelo Giuliani.

Si prosegue poi alle ore 21.00, in piazza Karol Wojtyla con lo spettacolo “Cappuccetto Rosso Kamishibai” della compagnia Teatrop che chiude la prima tappa di Puntini Fest, con un omaggio ai cantastorie di ogni epoca e provenienza.

_____

Puntini Fest prosegue poi a Norma (LT), dal 23 al 25 agosto, alternando anche qui a partire dal pomeriggio libri, attività e i seguenti spettacoli teatrali ospitati presso i Giardini Pubblici Annibale Felici:

23 agosto, ore 19 – spettacolo “Il Cartastorie: un principe piccolo piccolo” della compagnia Teatrop che porta in scena storie fatte solo di carta.

Ore 21 – “Underneath”, del centro IAC, un viaggio tra musica e immagini, ispirato al mondo animale.

24 agosto, ore 19 – spettacolo “Che rabbia!” di Matutateatro, dedicato alle emozioni dei più piccoli.

ore 21 – spettacolo “Il brutto brutto anatroccolo” di Proscenio Teatro, giocato tra attori, pupazzi e coinvolgimento diretto del pubblico.

25 agosto, ore 19 – spettacolo “La festa dei colori”, della compagnia Opera Prima Teatro;

Ore 21 – spettacolo “C’era una volta un’isola” di Matutateatro, ispirato a La Tempesta di Shakespeare.

_____

La terza tappa di Puntini Fest si terrà dal 27 al 29 agosto nel verde del Parco di San Martino a Priverno (LT), dimora storica della Regione Lazio dove verrà allestita la Libreria del Festival, si terranno i laboratori e gli spettacoli teatrali, ogni giorno a partire dalle 17.30.

27 agosto, ore 19 – spettacolo “Storia di una straordinaria amicizia” di Opera Prima.

Ore 21.00 – spettacolo “Aglio e fravaglio”, una produzione di Bertolt Brecht Teatro.

28 agosto, ore 19 – spettacolo “Giocando con le storie” della compagnia toscana Giallo Mare Minimal Teatro.

Ore 21.00 – spettacolo “Pelle d’asino”, una coproduzione Catalyst e Kaos Balletto di Firenze.

29 agosto, ore 19 – spettacolo “Che rabbia!” di Matutateatro.

Ore 21 – spettacolo “Accadueo” di Giallo Mare Minimal Teatro, dedicato alla natura e in particolare all’importanza dell’acqua.

_____

L’ultima tappa del festival si terrà a Sezze (LT), dal 30 agosto al 1 settembre, riproponendo anche qui la formula che include Libreria del Festival, letture, attività, incontri e spettacoli teatrali.

30 agosto, ore 19 – spettacolo “Amico di pezza” della compagnia Quinta parete, presso l’Auditorium San Michele Arcangelo.

ore 21 – spettacolo “Peter Pan” della compagnia Molino d’arte, presso Piazza San Lorenzo.

31 agosto, ore 19 – spettacolo “Che rabbia!” presso il MAT Spazio Teatro.

ore 21 – spettacolo per ragazzi “SoprailcielodiSanBasilio” presso il MAT Spazio Teatro.

1 settembre, ore 19 – spettacolo “Zizola. Ti voglio bene come il sale” di Teatro Ippocampo, presso l’Auditorium San Michele Arcangelo.

ore 21 – “La commedia di Cyrano” di Teatro del Cerchio presso Piazza San Lorenzo.

Biglietto d’ingresso agli spettacoli teatrali € 3. Ingresso libero a tutti gli altri eventi.

Prenotazione obbligatoria (anche Whatsapp) ai numeri 3286115020 – 3291099630

Programma completo su www.matutateatro.it/puntini