Monticchio, area mercato: l’amministrazione punta ai fondi regionali

Prosegue il lavoro dell’amministrazione comunale di Sermoneta per rendere l’area mercato di Piedimonte-Monticchio ancora più funzionale alle esigenze di commercianti e utenti.

Dopo aver ottenuto un finanziamento di circa 200 mila euro per un primo intervento – per il quale sta andando avanti l’iter progettuale per poter iniziare i lavori al più presto – l’amministrazione ha presentato una nuova richiesta di finanziamento alla Regione nell’ambito del “Bando per la riqualificazione delle aree commerciali del Lazio”, per ulteriori interventi di migliorare ulteriormente l’organizzazione e la fruibilità del mercato.

“Il progetto – spiega l’assessore al commercio Mariangela Screti – è stato condiviso con le sigle sindacali dei commercianti ambulanti di Confcommercio e Confesercenti, che ringraziamo per la grande collaborazione ancora una volta dimostrata, in pieno spirito costruttivo e con le quali c’è un dialogo e un confronto costante”.

Nello specifico, è stata prevista la realizzazione di condotte per il convogliamento delle acque bianche e la realizzazione di piazzole con materiale drenante ed ecosostenibile a disposizione delle attività non alimentari, in continuità con l’altro progetto già finanziato per la parte alimentare del mercato.

“Continuiamo a lavorare – conclude il sindaco Giuseppina Giovannoli – perché il nostro mercato settimanale possa continuare a essere un fiore all’occhiello, nell’interesse di tutti: ambulanti e cittadini”.