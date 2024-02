Risarcimenti per la moria del kiwi, Latini: “Risultato per gli imprenditori”

La Regione Lazio ha recentemente annunciato il via libera per la trasmissione al Ministero della declaratoria per i danni causati dalla moria del kiwi, un fenomeno che ha colpito pesantemente le coltivazioni di kiwi giallo, verde e rosso, incluso il territorio di Aprilia.

L’importo stanziato è di 215.267.099,60 €, di cui 113.103.000 euro saranno destinati alla Provincia di Latina per le produzioni agricole e 41.819.539 euro alle strutture aziendali.

Il Comune di Aprilia è stato all’avanguardia nell’affrontare la situazione, dedicando un Consiglio Comunale al tema e impegnandosi attivamente nella trasmissione delle segnalazioni dei danni subiti, mantenendo un costante canale di comunicazione con la Regione Lazio.

L’assessore alle Attività Produttive, Carola Latini, ha sottolineato l’importanza di rispettare gli impegni presi: “La delibera approvata dal consiglio comunale è la prova di quanto sia importante per noi rispettare gli impegni presi. Durante gli incontri in assessorato la premura è stata quella di ascoltare le esigenze degli imprenditori, fare da tramite tra la Regione e gli operatori e cercare di ottenere con loro e per loro un risultato”.

La sinergia tra gli enti e la collaborazione instaurata con l’Assessore Regionale Giancarlo Righini e con il vicepresidente della Commissione Agricoltura Vittorio Sambucci, sono state fondamentali per dare riscontro alle richieste legittime dei coltivatori di kiwi, un prodotto di importanza cruciale per l’economia locale.