Moria del kiwi, Sambucci informa Lollobrigida e chiede misure urgenti

Sambucci ha poi continuato:

“Questo fenomeno, già ben noto al nostro territorio, si è propagato in maniera ancora più invadente a seguito delle altissime temperature che si stanno registrando in questa estate. Si stima che nelle ultime settimane oltre 500 ettari di piantagione a kiwi siano stati colpiti da moria, con ulteriori aggravi di perdite di produzione lorda vendibile. Siamo consapevoli della già pesante portata di questo fenomeno e l’impatto di questi ultimi eventi sarà forte per un settore già compromesso in termini produttivi e dai forti aumenti di costi che ha dovuto affrontare. Un settore che, è bene ricordarlo, rappresenta un primato in termini di produzione nella Regione Lazio e che contribuisce in maniera sostanziale a tenere alto il dato della stessa produzione del kiwi dell’intera nazione. Una realtà fatta di imprenditori, agricoltori e famiglie che non possono essere lasciati soli”.