Moria di kiwi, aiuti per le aziende dalla Regione: la soddisfazione di Sambucci

“Esprimo soddisfazione per la Determinazione regionale, pubblicata oggi dal settore Agricoltura, che concede alle imprese agricole del nostro territorio colite dagli effetti della moria del kiwi, una proroga di 150 giorni per realizzare le opere finanziate. Le avverse condizioni meteo della scorsa primavera infatti non hanno consentito alle imprese beneficiarie del finanziamento di eseguire gli interventi previsti nei tempi di scadenza del bando”.

E’ quanto afferma il consigliere regionale, Vittorio Sambucci, vice presidente ella commissione agricoltura della Regione, che aggiunge:

“Questa proroga va incontro agli agricoltori, già provati dalla crisi della moria e dalle conseguenze della crisi climatica, consentendo loro la realizzazione degli investimenti programmati e invece non portati a termine per le avverse condizioni meteo dei mesi scorsi. E’ un segnale importante, che conferma l’attenzione dell’amministrazione regionale da Francesco Rocca, verso le problematiche del settore agricolo. Una misura della quale mi sono interessato subito, venendo incontro alle richieste delle aziende e facendo apposita richiesta di intervento e per cui ringrazio gli uffici e l’assessore Giancarlo Righini”.