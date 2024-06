Morire schiacciato dal trattore a 20 anni, a Minturno nuova tragedia sul lavoro

Francesco Mazzucco è morto a soli 21 anni ribaltandosi con il trattore, di cui era alla guida nella zona di Pulcherini. Una località nel Comune di Minturno, dove il giovane stava effettuando dei lavori. Un avvallamento, una manovra azzardata, la fatalità. Tutte in piedi le ipotesi per l’ennesima tragedia sul lavoro e nei campi, in un periodo sin troppo teso nel settore del lavoro, del lavoro insicuro e in nero.

Scattato l’allarme sono intervenute unità dei i Vigili del Fuoco delle squadre territoriali di Castelforte, Mondragone e dai comandi provinciali di Latina e Caserta. Sul posto la constatazione di un incidente gravissimo e la presenza sotto il trattore del ragazzo, di cui il personale del 118 ha constatato però il decesso.

Sono iniziate le operazioni di estrazione della salma, per le quali è stato necessaria la presenza di due mezzi speciali per il sollevamento del trattore, provenienti dai comandi di Latina e Caserta. Indagini dei carabinieri della locale stazione.

La notizia ha fatto il giro del paese in un attimo. Informato dell’accaduto, il sindaco Gerardo Stefanelli ha espresso note di cordoglio: “La notizia della tragica morte di Francesco a Pulcherini, un’altra morte sul lavoro, ci lascia sconvolti, attoniti e increduli per una giovane vita spezzata a soli 21anni. Sono in fase di accertamento le cause dell’incidente, che ha portato al ribaltamento del trattore sul quale stava lavorando il ragazzo. La mia vicinanza alla sua famiglia e a tutta la comunità per questo dolore collettivo”.