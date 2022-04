Morta dopo un panino al salame, la Procura apre un fascicolo contro ignoti

Dopo la morte improvvisa della giovane 13enne Martina Quadrino avvenuta a Fondi nella tarda serata del 14 aprile, la Procura ha aperto un procedimento nei confronti di ignoti per far chiarezza sulle cause del decesso.

La vittima era uscita con le amiche, e dopo aver mangiato un panino, ha fatto rientro a casa dove ha accusato il malore che non le ha lasciato scampo. Per questo è stata disposta l’autopsia sul corpo della giovane vittima. Nel frattempo proseguono le indagini dei Carabinieri per capire se abbia assunto cibi o bevande che possano aver contribuito a determinarne l’improvviso decesso, anche in relazione alla presenza di allergie.

La complessità dell’accertamento richiesto al medico legale non permette di stabilire ipotesi certe sulle cause del decesso, dunque saranno necessarie ulteriori analisi ed ulteriori esami da parte di Maria Cristina Setacci, medico legale incaricato del caso.