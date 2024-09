Mortale a Fondi, Hoxha dal Gip:”Ricordo solo Mariagrazia che mi ha detto di stare attento”

Accompagnato da un lungo pianto è comparso questa mattina di fronte al Gip di Latina Ali Hoxha, il 22enne albanese iscritto sul registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale e lesioni per la morte della compagna Mariagrazia Bedin e per il ferimento del loro figlio di 6 mesi che viaggiava in auto con loro.

Il giovane, alla guida della Golf sotto l’effetto di alcool e droga ora si trova agli arresti domiciliari e assistito dall’avvocato Mario Pellegrino è stato interrogato rispondendo alle domande del Gip Laura Morselli. Il 22enne ha raccontato di aver guidato lungo una strada con molte curve e che poi sul rettilineo ha ricordato le ultime parole della compagna 24enne: “Stai attento amore” per aver visto l’ombra di un animale, da li poi il vuoto totale.

L’interrogatorio si è poi chiuso con il giudice per le indagini preliminari che ha convalidato l’arresto e si è riservato di decidere sulla misura cautelare. La difesa non ha presentato nessuna richiesta.