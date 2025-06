Mortale a Latina, perde la vita Pierluigi Bruni di Ceccano

Si chiamava Pierluigi Bruni l’uomo di 35 anni deceduto questa notte alle 3 a Latina a causa di un incidente mortale avvenuto a Borgo Piave. La vittima viaggiava sul suo SUV, un Alfa Romeo Stelvio, quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo planando sulla rotonda. Bruni stava probabilmente tornando a Ceccano, dove viveva, e forse anche a causa della poca dimestichezza cone strade del capoluogo pontino è rimasto sorpreso dalla rotonda di Borgo Piave. Dai primi rilevamenti infatti non sembrano esserci nemmeno tentativi di frenata.