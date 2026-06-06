Mortale a Monte San Biagio, la vittima è un giovane di 20 anni

C’è sgomento per quanto accaduto questa notte a Monte San Biagio, quando una moto e un’auto, intorno all’1:30 di notte, si sono scontrate al chilometro 114.900 dell’Appia. La situazione è parsa subito drammatica, con il conducente della moto, un giovane di 20 anni, morto sul colpo.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane avrebbe perso il controllo del veicolo durante la percorrenza della strada in direzione Fondi, per cause ancora in corso d’accertamento. Sarebbe, dunque, andato a collidere contro un’auto, proveniente dalla direzione di marcia opposta e condotta da una giovane di 24 anni.

La salma è stata ora sequestrata per attuare accertamenti e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.