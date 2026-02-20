Mortale a Priverno, la vittima è un 46enne di Alatri

E’ un uomo di 46 anni di Alatri, C.M. le sue iniziali, la vittima del tragico incidente avvenuto all’alba di questa mattina sulla 156 dei Monti Lepini a Priverno. Il 46enne, dipendente di una ditta che si occupa del trasporto di azoto, viaggiava a bordo del suo auto-articolato quando per cause ancora non certe, si è scontrato frontalmente con un altro mezzo pesante.

Inutili i tentativi per salvare l’uomo da parte del 118. Inutile anche l’intervento dell’eliambulanza. Sul posto hanno lavorato per ore gli uomini dei vigili del fuoco, che hanno richiesto l’intervento anche dei colleghi del Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) di Roma per travasare il liquido contenuto nella cisterna del mezzo incidentato. Inevitabili i disagi alla circolazione, con la strada ancora chiusa per permettere la rimozione dei mezzi e la pulizia del manto stradale.