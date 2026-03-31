Mortale a Sermoneta, oggi i funerali di Chiara Tenore

Nel pomeriggio di ieri il medico legale incaricato dalla Procura ha effettuato l’esame esterno sulla salma di Chiara Tenore, la ragazza di 22 anni morta nell’incidente di venerdì pomeriggio nella zona industriale di Sermoneta nello spaventoso scontro tra la sua automobile e un camion. Al termine degli accertamenti medico legali il pubblico ministero Antonio Priamo, titolare dell’inchiesta, ha autorizzato la tumulazione della salma e quindi il funerale, in programma oggi pomeriggio alle ore 15:30 presso la chiesa della parrocchia di San Tommaso D’Aquino di Pontenuovo, nel comune di Sermoneta.

Intanto proseguono gli accertamenti dei carabinieri sulle responsabilità del sinistro, quindi non solo per valutare la condotta di guida dell’autotrasportatore, ma anche per esaminare le condizioni di sicurezza della strada in prossimità dell’incrocio tra via della Tecnica e via Fontana Murata, dove è risultata carente sia la segnaletica orizzontale che quella verticale. È ricoverato ancora presso l’ospedale San Camillo di Roma il cognato della vittima, l’uomo di 39 anni che sedeva accanto a lei nella Toyota Aygo sbalzata con violenza da bordo strada in seguito all’impatto col mezzo pesante.