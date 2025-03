Mortale ad Itri, è cordoglio a Sperlonga per la morte di Massimo Fiorelli

Lo scontro con una Mercedes è stato fatale per Massimo Fiorelli, il centauro classe ‘71 morto ieri lungo la regionale 82 Valle del Liri. L’uomo, originario di Sperlonga, si trovava in sella alla sua Ducati quando, per cause ancora in corso d’accertamento, è stato colpito in pieno dal veicolo proveniente dal senso di marcia opposto, condotto da un uomo del posto.

Per Massimo non c’è stato nulla da fare: dopo esser caduto rovinosamente a terra, è finito sotto alla Mercedes. Inutili i tentativi di soccorso portati avanti dai sanitari accorsi sul posto. L’uomo è deceduto sul colpo.

Grande appassionato di due ruote, lascia la compagna e due figlie tra lo sgomento dell’intera comunità di Sperlonga, che Massimo lo conosceva bene. Era infatti comproprietario, assieme alla sorella, di una rinomata pasticceria del luogo avviata da papà Filippo. La salma, dopo esser stata recuperata, è stata traslata all’ospedale di Cassino.