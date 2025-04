Mortale in provincia di Potenza, Sabaudia piange la 24enne Eleonora Barberio

E’ Eleonora Barberio, 24enne di Sabaudia, la vittima dell’incidente stradale avvenuto questa notta poco prima dell’una sulla statale 655 Bradanica nel territorio di Genzano di Lucania. Insieme a lei ha perso la vita anche il fidanzato, Giuseppe Cecca, 35enne originario di un paesino in provincia di Bari.

La coppia stava viaggiano a bordo della propria auto quando, per cause ancora da stabilire, si è scontrata frontalmente contro un camion. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ai due giovani, che stando alle prime ricostruzioni, erano di ritorno proprio in provincia di Latina dopo aver fatto visita in Puglia a dei familiari della ragazza.

Cordoglio a Sabaudia dove la ragazza era molto conosciuta. Sgomento anche fra clienti e mercanti del mercato annonario di Latina, posto in cui la famiglia gestiva un banco.