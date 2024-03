Mortale in scooter, comunità in lutto per il 16enne Giuseppe Maiolo

Si chiamava Giuseppe Maiolo, giovanissimo studente nell’istituto per geometri di Formia, il ragazzo deceduto ieri all’età di 16 anni dopo il terribile scontro con un autocarro mentre era a bordo del suo scooter, sulla Formia – Cassino, all’altezza dell’uscita per Spigno Saturnia. Una comunità in lutto quella del paese di Penitro dove il ragazzo viveva con la madre. A quanto pare stava rientrando a casa dopo una visita al centro di Formia quando il camioncino, che stava svoltando, lo ha centrato in pieno. Immediati i soccorsi. Momenti drammatici con il trasferimento in elicottero al Goretti di Latina che però è risultato vano. Si indaga sulla dinamica dell’incidente.