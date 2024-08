Mortale in Via del Lido, la vittima è Armando Mango

Armando Mango, 38 anni, residente a Sermoneta nella zona Tufette, è deceduto questa notte in un tragico incidente avvenuto a Latina, in via del Lido. Separato dalla moglie, Mango lascia un figlio di 10 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, Mango stava rientrando dal lungomare alla guida della sua Lancia Ypsilon quando, giunto all’altezza della rotonda tra via del Lido, via Nascosa e viale Pennacchi, ha perso il controllo del veicolo. L’impatto è stato fatale, e nonostante i soccorsi siano intervenuti rapidamente, per lui non c’è stato nulla da fare.