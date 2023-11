Si chiamava Terenzo Ritarossi e aveva 55anni l’uomo deceduto ieri sera(leggilo qui) in seguito al gravissimo incidente stradale avvenuto mentre guidava il suo sidecar sulla SS156 dei Monti Lepini, nel tratto che tra borgo San Michele conduce a borgo Faiti. L’uomo, di Latina, ha perso il controllo per cause ancora in fase di accertamento ed è finito nel fossato che costeggia la carreggiata. Era molto conosciuto in città e sui social sono centinaia i messaggi di cordoglio in suo ricordo.