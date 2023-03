Mortale sulla Pontina ad Aprilia, la vittima è Maurizio Montisci

Maurizio Montisci, questo il nome del 50enne vittima dell’ennesimo incidente mortale che si è verificato intorno alle 16 di ieri sulla Pontina. L’uomo stava viaggiando in sella alla sua Honda, nei territori di Aprilia in direzione Latina, quando per cause ancora poco chiare ha perso il controllo del mezzo finendo prima contro un’auto e poi successivamente contro un’altra moto.

Il 50enne era amante delle due ruote e lavorava a bordo delle navi da crociera, sgomento e dolore tra amici, conoscenti e chi come lui condivideva la passione per le moto. Tanti i messaggi lascati in queste ore sul suo profilo Facebook.

E’ ancora comunque da chiarire l’esatta dinamica del sinistro affidata, operazione affidata agli agenti della Polizia Stradale di Aprilia.