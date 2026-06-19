Mortale sulla Pontina, la vittima è un uomo di origini indiane

È un uomo di origine indiana la vittima del tremendo frontale avvenuto questa mattina sulla strada statale 148 Pontina, all’altezza del chilometro 73, proprio davanti all’ospedale Icot a Latina. Il drammatico scontro, avvenuto poco dopo le ore 10:00 nel tratto compreso tra Via del Piccarello e Viale Paganini, si è trasformato in una vera e propria tragedia familiare e ha fatto registrare un bilancio pesantissimo: una vittima e ben sei persone ferite, tutte trasferite in diversi ospedali in codice rosso. Necessario anche l’intervento di tre eliambulanze.

La vittima viaggiava a bordo di una Nissan Qashqai insieme alla compagna, anche lei di origini indiane, e al loro figlio, un neonato di pochissimi mesi. L’impatto è stato fatale per l’uomo, morto sul colpo. Al momento, le condizioni più preoccupanti sembrano essere proprio quelle della donna e del piccolissimo, che è stato il primo ad essere elitrasportato d’urgenza per la corsa verso Roma. Nel violentissimo scontro sono rimasti coinvolti altri due mezzi. A bordo di una Suzuki Alto viaggiavano tre persone, tra cui due anziani, rimaste tutte ferite nel violento impatto. Lesioni e trasferimento in ospedale in codice rosso anche per il conducente del terzo mezzo rimasto coinvolto, un carro attrezzi.

Da una prima dinamica sembrerebbe che la vittima sia entrata in contatto con l’altra auto mentre era in fase di sorpasso. Quest’ultima poi sarebbe stata tamponata a sua volta dal carro attrezzi che viaggiava in direzione Terracina.