Mortale sulla Pontina, Latina piange il 43enne Davide Spanu

Quarantaquattro anni ancora da compiere e una vita al servizio del prossimo, lì all’ospedale Santa Maria Goretti dove lavorava come tecnico di radiologia. E’ Davide Spanu la vittima del tragico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la Pontina, nel territorio di Sabaudia. Viaggiava a bordo della sua Mini Cooper quando, per cause ancora non chiare, ha preso il cordolo della rotatoria finendo la corsa contro uno spiazzo della carreggiata. Un impatto fatale che non gli ha lasciato scampo, per lui non c’è stato nulla da fare. Gravi invece le ferite riportate da colui che viaggiava sul lato passeggiare, un 32enne di Latina gestore di una nota pizzeria del capoluogo, ricoverato in condizioni gravi al Goretti ma non in pericolo di vita. Cordoglio e sgomento tra la comunità di Latina, dove il 43enne era molto conosciuto. Era cresciuto nel quartiere del Pantanaccio, lì dove in tanti ancora ora non riescono a capacitarsi di quanto successo.