Mortale sulla Statale 17: muore centauro di Formia

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo la Statale 17, nel tratto che attraversa il comune di Castelpetroso, in provincia di Isernia. A perdere la vita è stato un uomo di 38 anni, originario di Formia, che viaggiava in moto.

Secondo una prima ricostruzione, il centauro si è scontrato violentemente con un’autovettura ed è stato sbalzato fuori dalla carreggiata. Soccorso in condizioni critiche, era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Veneziale di Isernia in codice rosso, dove è deceduto dopo alcune ore.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità. La strada è rimasta chiusa a lungo, con pesanti disagi al traffico.