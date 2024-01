Mortale sull’Appia, la vittima è il 21enne Eliseo Lucci

Viaggiava lungo l’Appia per dirigersi nell’azienda agricola dove lavorava quando, poco dopo l’incrocio della ‘storta’, ha improvvisamente perso il controllo della sua Fiat Punto finendo contro un pino che costeggia la carreggiata. La vittima Eliseo Lucci di 21 anni originario di Borgo Grappa.

Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al giovane, poco hanno potuto fare i sanitari del 118 intervenuti immediatamente sul posto per provare a salvare il 21enne. Una dinamica ancora poco chiara ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Latina intervenuti sul posto, che sono al lavoro per ricostruire il tragico sinistro.