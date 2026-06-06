Mortale sull’Appia, Monte San Biagio piange Lorenzo Casale

Si chiamava Lorenzo Casale, aveva solo 20 anni e tutta la vita davanti, il giovane che ha perso la vita nella notte nel drammatico incidente stradale lungo la via Appia nel territorio di Monte San Biagio, gettando un’intera comunità nello sconforto più profondo. L’allarme è scattato immediatamente grazie alla segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112, che ha portato sul posto i Carabinieri della Stazione di Monte San Biagio e i soccorritori. Secondo una prima e preliminare ricostruzione effettuata dai militari dell’Arma durante un accurato sopralluogo, il giovane si trovava in sella al suo motoveicolo e stava percorrendo l’arteria stradale procedendo in direzione Terracina, provenendo da Fondi.

Per cause che sono tuttora in corso di accertamento, il ventenne avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, rovinando pesantemente sulla sede stradale. Dopo la caduta, la sequenza si è trasformata in tragedia, con il ragazzo che è andato a collidere violentemente contro un’autovettura che viaggiava nella direzione di marcia opposta, alla cui guida si trovava una ragazza di 24 anni. Un impatto tremendo che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Lorenzo è deceduto sul colpo.

La notizia della scomparsa del ventenne si è subito diffusa a Monte San Biagio, lasciando parenti, amici e conoscenti senza parole davanti a un dolore così grande. Tra i primi messaggi di vicinanza alla famiglia c’è quello del Centro Sociale del paese. Il Presidente Giuseppe Pascale ha voluto esprimere pubblicamente il lutto a nome di tutta l’associazione tramite una nota sui canali social: “Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia Casale e Botta, per la perdita del loro caro giovane Lorenzo. Ai genitori Massimo e Clelia e ai nonni Loretta e Fernando, il Direttivo e i soci esprimono un profondo cordoglio per un dolore così struggente per tutti”.

La salma del ventenne è stata trasferita e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà valutare gli ulteriori accertamenti di competenza per fare piena luce sulla tragedia. Nel frattempo, i Carabinieri proseguono senza sosta i rilievi e gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica che ha provocato la perdita di controllo della moto e per accertare eventuali responsabilità in ordine all’accaduto.