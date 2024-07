Mortale tra due moto: Sezze e Cori piangono Ezio Marchetti, Cristian Spirito e Alice Gorgone

Un bilancio pesantissimo quello registrato ieri dopo il tremendo scontro frontale tra due moto, una di media cilindrata e una 50, avvenuto lungo la Cori-Giulianello. A perdere la vita due minorenni di Cori, Cristian Spirito di 16 anni e Alice Gorgone una ragazza di 14, e Ezio Marchetti, 46enne residente di Sezze.

I conducenti delle due moto viaggiavano lungo la carreggiata in direzioni opposte quando, per cause ancora da stabilire e in un tratto rettilineo, si sono scontrati frontalmente. L’impatto è stato devastante con i due mezzi che si sono completamente disintegrati e con uno di quest’ultimi che ha preso fuoco.

A nulla sono valsi i soccorsi da parte del 118 per le tre vittime. La strada è rimasta chiusa fino a mezzanotte per permettere alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi utili a capire l’esatta dinamica. Sul posto nel giro di qualche ora si sono radunate decine di persone, tra cui anche amici e parenti delle vittime. Sotto choc le comunità di Cori e Sezze.