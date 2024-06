Morte del bracciante agricolo, Tripodi:”Ora pena esemplare per contrastare il caporalato”

“Apprendo con profondo cordoglio che Satnam Singh il 31enne bracciante indiano rimasto gravemente ferito con l’amputazione di un braccio a seguito di un incidente sul lavoro accaduto lunedì scorso nelle campagne di Latina, non ce l’ha fatta.

E’ intervenuto così Orlando Tripodi, presidente commissione Lavoro alla Pisana, dopo la notizia della morte del bracciante agricolo indiano.

“L’uomo era stato ricoverato al San Camillo di Roma in gravissime condizioni, dove è morto questa mattina, dopo che era stato scaricato fuori alla sua abitazione insieme alla moglie anziché essere portato in ospedale. Sono amareggiato e presto convocherò una commissione ad hoc per arginare il fenomeno del caporalato. Auspico una pena esemplare per chi invece di soccorrere quest’uomo lo ha scaricato senza pietà. Il capitato è una piaga che dobbiamo combattere tutto insieme, senza distinzioni politiche e ideologiche, dignità deve essere la parola d’ordine. Adesso è il momento della preghiera per lui e per i suoi cari ai quali sarà assicurata tutta l’assistenza del caso”.