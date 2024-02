Morte del Carabiniere Vittorio Iacovacci, domani la commemorazione

Alle ore 11:45 di domani verrà depositata una corona presso il cippo marmoreo a Sonnino, in suffragio del defunto Carabiniere Scelto Vittorio Iacovacci, in occasione dell’anniversario del suo decesso avvenuto in Congo dopo un attentato terroristico, a scopo di rapimento, nel tentativo di proteggere l’ambasciatore Attanasio. Successivamente verrà depositata una corona presso la cappella di proprietà della Famiglia Iacovacci con la benedizione del Cappellano Militare di Velletri.

All’evento parteciperanno varie autorità civili e militari, tra cui il Comandante della legione Carabinieri Lazio – Generale di Divisone Andrea Taurelli Salimbeni.