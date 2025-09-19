Morte di Alexandra, i familiari chiedono l’accesso agli atti

C’è un nuovo risvolto nella tragedia di Alexandra, la studentessa di 16 anni del Liceo Majorana morta il 29 agosto scorso dopo essere precipitata dal quinto piano della sua abitazione nel quartiere Isonzo. I familiari della ragazza hanno formalmente chiesto l’accesso agli atti relativi al percorso scolastico della giovane, indirizzando la richiesta non solo al Majorana, ma anche al Provveditore degli studi e al Ministero della Pubblica Istruzione. Vogliono comprendere, nel dettaglio, l’andamento dell’anno scolastico e soprattutto le modalità con cui è stata comunicata la bocciatura, arrivata dopo due rimandi estivi.

Sulla vicenda la Procura di Latina ha aperto un’inchiesta, come riportato da Latina Oggi, affidata al pm Valerio De Luca. La Squadra Mobile ha già ascoltato diversi studenti subito dopo i fatti: a quanto pare Alexandra era convinta di poter superare l’esame di riparazione. La bocciatura, invece, è arrivata come un colpo durissimo. Poche ore dopo la ragazza si è tolta la vita, lasciando la città sgomenta.

Il dolore dei familiari è ancora vivo, accompagnato dall’indignazione per un altro episodio avvenuto nei giorni successivi: ignoti hanno rubato i fiori e una pianta di Padre Pio dalla tomba della giovane, un gesto che ha suscitato rabbia e sdegno.