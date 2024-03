Morte Giuseppe Maiolo, Stefanelli: “Serve analisi profonda”

La morte di Giuseppe Maiolo, 16enne deceduto in un incidente stradale a Formia mentre tornava a casa a bordo del suo scooter, ha destato reazioni unilaterali di condanna per via della storia difficile del giovanissimo. A prendere posizione è il Presidente della Giunta provinciale Stefanelli: “Un ragazzo di sedici anni non c’è più ed il dolore dei familiari e degli amici viene reso ancora più acuto dalle polemiche innescate, che dalla stampa ai social si rincorrono, circa eventuali falle nel sistema di assistenza sociale da parte delle istituzioni preposte.

Al di là delle accuse e delle facili disquisizioni, vorrei, da amministratore, invitare tutti ad un’analisi più profonda del sistema di protezione sociale che i nostri uffici comunali devono caricarsi, con strumenti, organici e risorse umane generalmente non all’altezza dal punto di vista quantitativo.

I fabbisogni crescenti, dovuti alle nuove fragilità sociali, si uniscono in maniera significativa ogni giorno alle problematiche storiche di marginalità presenti nelle nostre comunità, in un momento in cui a cambiare sono stati anche le modalità di esternazione di malesseri profondi. Il sistema di presa in carico di questi bisogni si è trovato nelle condizioni di non riuscire più a garantire le risposte che per legge dovremmo dare, sia in termini di responsabilità istituzionale che di coscienza morale. In tutto questo, si è creato come uno scollamento con una realtà complessa, che viaggia veloce anche in termini di bisogni e fragilità, mentre il sistema che dovrebbe gestirli è bloccato al suo interno da un immobilismo istituzionale, dove vane sono state le richieste di costruire un paradigma più dinamico e vicino ai territori.

Adesso, di fronte a queste palesi difficoltà, c’è il bisogno urgente di introdurre un nuovo modello di organizzazione, che attraverso la cooperazione tra enti e istituzioni di grado diverso, possa rafforzare la nostra capacità di risposta.

Da mesi purtroppo chiediamo una maggiore attenzione alle tematiche sociali e un’accelerazione sull’iter di costituzione del consorzio intercomunale dei servizi sociali. Questa richiesta non ha ancora avuto le dovute risposte né per la costituzione di un consorzio, né per la costruzione di una cabina di regia tecnico professionale tra i vari uffici comunali.

Un anno fa, in occasione di una riunione del distretto sociale presso il Comune di Minturno, avevo posto con forza i temi della necessità di dare stabilità ai professionisti incaricati dal distretto, evitando che il loro patrimonio di conoscenza delle problematiche esistenti venisse vanificato da un sistema che non sa premiare i professionisti né garantirgli la continuità e la stabilità necessari per una completa gestione del tessuto sociale. Dobbiamo combattere questo disinteresse diffuso.

Abbiamo bisogno di rompere le cornici opprimenti entro le quali sono stati reclusi i servizi sociali, ripensando completamente la loro gestione verso forme sempre più integrate e coordinate tra sociale e sanità, in grado di accogliere i cambiamenti di una società in continua evoluzione, che non può conoscere confini comunali.

Mentre luccicano le strade e le piazze si riempiono di risate e di musica, le nostre comunità iniziano a sfaldarsi, i nostri giovani a perdersi, le nostre reti familiari e sociali ad indebolirsi oltremodo. I Comuni non possono essere solo degli intrattenitori, ma devono ritrovare la loro primaria funzione di erogatori di servizi, in un sistema partecipato e condiviso, dove la loro gestione non esista sono in forme esternalizzate, ma sia sempre più riconducibile ad una nuova centralità amministrativa.

Sleghiamoci dalle dinamiche del consenso, perseguiamo una strada diversa che sappia guardare dall’interno le nostre comunità. Il lavoro lento e continuo del sociale non regala prime pagine, riemerge dal silenzio in cui è rilegato sono quando esplodono casi mediatici, ma esiste ed è nostro compito tutelarlo e accompagnarlo verso il suo consolidamento. Siamo sempre più impegnati a garantire divertimenti effimeri perdendo di vista il rafforzamento delle relazioni, elemento cardine di una comunità che deve saper accogliere e raccogliere le storie di tutti.

Allora, adesso, in un momento così delicato per le nostre comunità, non cediamo a facili strumentalizzazioni, ma impegniamoci concretamente a costruire una rete di accoglienza più forte, dove non esistano marginalità, ambiti di competenze e tristi constatazioni.

Il mio invito ai Comuni tutti è di ripensare insieme una nuova gestione dell’emergenza sociale che viviamo e adoperarci attivamente per costituire un sistema unico, dove professionalità e competenze possano essere la risposta concreta ad un dilagante bisogno di aiuto, che ancora non siamo in grado di ascoltare.

È il momento di farlo insieme, è il momento di farlo Ora!