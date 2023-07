Morte Pozzi, una carriola riapre il caso della tragedia di Ponza

Potrebbero giungere ad una svolta clamorosa le indagini che riguardano la morte di Gianmarco Pozzi, giovane kickboxer deceduto il 9 agosto nel 2020 e ritrovato nel giardino di una villetta dell’isola di Ponza con diverse ferite al corpo. Proprio nei pressi della villetta, in mezzo alle sterpaglie, è stata rinvenuta una carriola sequestrata dagli inquirenti. Da lì potrebbero emergere impronte e tracce per riaprire un caso che non ha mai convinto fino in fondo, visto che era stato archiviato come un incidente.

Anche perché, come riporta il Corriere della Sera, diversi mesi dopo il fatto qualcuno ha raccontato di aver visto trasportare il corpo di un uomo in un telo nero trasportato con una carriola.