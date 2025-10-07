Morte Satnam Singh, il medico legale: “Poteva essere salvato”

“Satnam Singh poteva essere salvato”. Parole molto forti quelle che arrivano dal medico legale Cristina Setacci che, in aula, durante la deposizione nel processo per la morte del bracciante indiano, in cui è imputato l’imprenditore Antonello Lovato.

Secondo la Setacci, con intervento immediato in ospedale, Satnam avrebbe potuto salvarsi, visto e considerate le cause del decesso, avvenuto per shock emorragico. Anche solo 30 minuti avrebbero fatto la differenza e avrebbero permesso al bracciante indiano di sopravvivere.