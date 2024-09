Morte Satnam Singh, la testimone indagata per omissione di soccorso

E’ finita nel registro degli indagati per omissione di soccorso, la testimone per quanto riguarda l’inchiesta sulla morte di Satnam Singh. La donna, dipendente della città di proprietà della famiglia Lovato, è comparsa questa mattina nell’aula del Tribunale di Latina dove, di fronte al Gip Giuseppe Cario, ha ricostruito quanto successo il terribile pomeriggio del 17 giugno scorso.

In base a quanto emerso, e come riportato da Latina Oggi, la versione della donna sarebbe in contrapposizione con quando dichiarato dalla vedova di Satnam. A quanto pare la testimone ha detto che dopo il ferimento Satnam non ha perso sangue dal braccio ma dalla bocca e che Antonello Lovato, oggi in carcere con l’accusa di omicidio volontario con il dolo eventuale, ha detto alla vittima di non toccare il macchinario con cui il bracciante è rimasto poi ferito.