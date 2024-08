Morte Satnam Singh, per Lovato spunta una testimone

I legali di Antonello Lovato, l’imprenditore finito in carcere dopo la morte di Satnam Singh, hanno fatto richiesta di incidente probatorio al Gip del Tribunale di Latina per far si che venga ascoltata una testimone.

Su questo punta la difesa del 38enne accusato di omicidio volontario con l’aggravante del dolo. Come riporta l’edizione odierna di Latina Oggi, la donna, regolarmente assunta da anni nell’azienda, avrebbe assistito a quanto avvenuto in quel tragico pomeriggio del 17 giugno scorso.

Ora la parola spetterà al Gip, che deciderà se accogliere o meno la richiesta degli avvocati difensori di Antonello Lovato.