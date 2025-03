Mostra Agricola di Borgo Montenero: agricoltura, tradizione e innovazione

Dal 30 maggio al 2 giugno, l’area La Torre di Borgo Montenero ospita la seconda edizione rinnovata della Mostra Agricola, celebrando i 90 anni del borgo. Un evento che promuove le eccellenze ortofrutticole e floreali della provincia di Latina, coinvolgendo produttori, distributori e consumatori.

In programma anche la Sagra dello Zucchino, ortaggio simbolo del territorio, con aree espositive per macchinari agricoli, convegni e degustazioni. Spazio all’intrattenimento con giochi per bambini e rievocazioni storiche sulla bonifica delle Paludi Pontine.

La fiera sarà un’occasione di incontro per aziende e professionisti del settore, favorendo il confronto su innovazione e sostenibilità agricola. Con una superficie di 20mila mq e il successo della scorsa edizione, che ha registrato 11mila visitatori e 80 espositori, l’evento punta a consolidarsi come riferimento nel panorama agricolo nazionale.

La Mostra Agricola di Borgo Montenero si conferma un appuntamento imperdibile per valorizzare agricoltura, storia e tradizione.