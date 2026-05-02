Mostra Agricola di Campoverde, domani ultimo giorno tra cooking show e premiazioni

Si conclude domani la 39esima Mostra Agricola di Campoverde, un’edizione di grande successo che ha saputo fondere innovazione, tradizione e intrattenimento su un’area espositiva di ben quattro ettari lungo la Pontina, al chilometro 54. La manifestazione, organizzata dalla Tre M con il contributo di Arsial e il patrocinio del Comune di Aprilia, della Provincia di Latina, della Camera di Commercio Latina-Frosinone e di Informare, ha vissuto momenti importanti, come la visita istituzionale dello scorso primo maggio dell’assessore regionale Alessandro Calvi e del presidente provinciale di Coldiretti Latina Daniele Pili, accolti dalla presidente della Tre M Cecilia Nicita.

L’ultima giornata della fiera si presenta ricca di appuntamenti per un pubblico di tutte le età. Grande spazio viene dedicato alle esperienze didattiche e interattive: mentre nell’Area Bimbi i più piccoli si cimentano in un laboratorio di semina curato dall’associazione Obrivia Aps per avvicinarsi alla natura attraverso il gioco, il Salone del Peperoncino accoglie gli appassionati con degustazioni gratuite ed esposizioni di varietà provenienti da tutto il mondo. Ad animare i viali della fiera ci pensano giocolieri, trampolieri e artisti di strada, mentre l’Area zootecnica fa da cornice alla prestigiosa mostra nazionale dei bovini di razza Maremmana, a emozionanti esibizioni di falconeria e alle dimostrazioni di addestramento cinofilo curate da Tobias Popovici.

Il programma didattico prosegue con il ciclo “Dall’uovo al pulcino”, gestito dall’associazione Avila, che nel pomeriggio offre anche consigli pratici sull’allevamento, mentre gli amanti degli animali possono fare tappa allo stand Federica Fashion Pet per iscrivere i propri amici a quattro zampe al concorso “Meticcio alla Riscossa”. Tra i momenti più istituzionali della giornata spicca la premiazione degli allevatori Anabic presso il Salone del Vino e dei Sapori del Lazio, seguita dalle spettacolari coreografie degli storici sbandieratori della Contrada di Cori.

Nel tardo pomeriggio i riflettori si spostano prima sullo show cooking dedicato alla tradizione laziale, con la preparazione degli involtini rustici alla romana alle 16:30, e infine sul Campoverde Music Time alle 18:00, il concorso musicale dal vivo che chiude ufficialmente l’evento. Tutto questo si inserisce nella cornice della Vetrina Fiera, un suggestivo percorso tra macchine agricole di ultima generazione e trattori d’epoca, rievocazioni di antichi mestieri e stand dedicati all’enogastronomia e all’artigianato d’eccellenza.