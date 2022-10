Moto contro un cavallo, muore centauro 35enne a Sezze

E’ stato un’altro weekend di sangue sulle strade pontine, a Sezze ha perso la vita Riccardo Molinari di 35 anni, mentre tornava a casa dal lavoro in sella alla sua moto, ha urtato violentemente contro un cavallo, probabilmente scappato da qualche recinto nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che disperatamente hanno tentato di rianimare il centauro, ma non c’è stato nulla da fare.

I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri della Stazione di Sezze che vogliono far luce sulla dinamica dell’incidente. E’ grande cordoglio nel paese setino dove l’uomo era molto conosciuto e stimato.

Al tragico bilancio si aggiunge la morte di una 70enne, Annita Tredicine, la quale, mentre viaggiava a bordo della sua auto, è finita fuori strada finendo la sua corsa contro un albero che costeggiava la carreggiata. Lo schianto è avvenuto sulla Nettunense, nel territorio di Aprilia. Si è attivata subito la macchina dei soccorsi, che una volta sul posto hanno trasportato la donna presso la Clinica Città di Aprilia dove però la donna è deceduta poco dopo. Secondo le prime dinamiche, al vaglio della Polizia Locale, la donna potrebbe esser stata colpita da un malore mentre era alla guida.

Un altro episodio si è verificato lungo Corso Matteotti, ad un passo dalla zona pub, dove un giovane neopatentato ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro il gazebo di un attività di ristoro dove seduti c’erano 5 giovani che sono rimasti feriti, episodio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, fortunatamente per i cinque, le condizioni non risultano essere di grave entità.

Alla guida della macchina un giovane romeno che da anni risiede sul territorio del capoluogo. Dinamiche al vaglio della Polizia Stradale di Terracina.