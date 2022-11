Motociclismo, Seven Motorsport: domenica le premiazioni

Domenica 27 novembre, a partire dalle ore 10:00, presso il Palazzetto dello sport di Latina in via dei Mille, ci sarà la premiazione da parte della Federazione.

Le categorie premiate sono quelle della Minienduro, Enduro, Minicross e Motocross, Quad, Trial, Supermoto, Moto Turismo, Velocità in salita.

I campioni delle varie specialità regionali del motocross, alla presenza del presidente Fmi regionale Paolo Pelacci e della delegata provinciale del Coni Alessia Gasbarroni, riceveranno targhe, attestati ed encomi per la stagione che si è conclusa il 23 ottobre scorso, quando sul circuito di Bogo Santa Maria di Latina è andata di scena l’ultima tappa di una stagione intensa.

Tra gli attori principali della giornata del 27 novembre il promoter Brakeless che si è occupato della parte organizzativa della stagione laziale e il motoclub Lazio Racing Latina e il suo team Seven Motorsport che ha fatto incetta nelle varie categorie regionali vincendo numerose categorie. I campioni che corrono per il motoclub pontino: nella classe 65 cadetti il principe Davide Rossi che è stato assoluto dominatore: 14 gare e 14 primi posti; nella categoria 65 debuttanti il primo posto di Marco Rea; nella categoria 85 junior il primo posto di Francesco Poeta; nella categoria 85 senior la vittoria finale strappato all’ultima tappa a Mattia Ruscito; nella categoria 125 junior dominio assoluto di Lorenzo Pecorilli; primo posto anche per Flavio Esposito nella categoria MX2 Challenge.

“Un grande risultato raggiunto grazie a un ottimo lavoro di equipe, fatto di sacrificio, tenacia e tecnica, perché in questa stagione i nostri piloti sono tutti migliorati. Ora è il momento degli applausi, ma stiamo già lavorando per predisporre una stagione ancora più brillante, anche in vista di campionati italiani ed europei dove cercheremo di essere protagonisti” hanno sottolineato il team manager Simone Paolucci, anima di Brakeless e del team Seven Motorsport, coadiuvato dai tecnici Fabrizio Bricca e Felice Compagnone.