Motocross, Campionati italiani junior: i pontini pronti per la prima tappa

I piloti del team Seven Motorsport del Motoclub Lazio Racing di Latina sono pronti per disputare la prima tappa del Campionato italiano di motocross di categoria. Sabato 19 e domenica 20 giugno a Cingoli (Macerata) prenderanno parte alla gara i piloti Lorenzo Pecorilli, Thomas Biagioli, Samuel Iannibelli, Giacomo Dondè mentre Francesco Di Pucchio, pur essendo qualificato, sarà fuori per infortunio.

Ricordiamo che i piloti del team pontino hanno superato la prova finale delle selezioni sul circuito di Città di Castello (Perugia) alla fine di maggio. Grande è la soddisfazione del team per questo risultato raggiunto, soprattutto da parte degli allenatori Daniele Bricca e Simone Paolucci.

Da regolamento tutti i migliori piloti italiani si sfideranno in quattro tappe distribuite a Cingoli (19-20 giugno), Montalbano Jonico (17-18 luglio), Fermo (28-29 agosto), Ottobiano (11-12 settembre).

Così ai nastri di partenza troveremo nella classe 125 junior Lorenzo Pecorilli, che sta dominando nella sua categoria la classifica regionale. Ha ottenuto il pass anche Giacomo Dondè nella 65 (primi passi), mentre nella categoria 85 Thomas Biagioli (junior) e Samuel Iannibelli (junior) hanno superato la semifinale del 5 giugno a Savignano sul Panaro e sono così entrati nel calendario delle finali.