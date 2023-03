Motocross, la seconda tappa del campionato regionale

La seconda tappa del campionato regionale laziale di motocross si è svolta sul circuito di Borgo Santa Maria a Latina, dove il presidente del comitato regionale della Federazione Motociclistica Italiana Paolo Pelacci, ha premiato tutti i piloti che si sono distinti nelle gare. Grandi numeri anche per le donne, le quali hanno partecipato in 10, vedendo vincere Eleonora Ambrosi ed esordire la giovanissima latinense Sofia Boldreghini, conquistando 170 punti nella classifica generale.

Nella Mx1 e Mx2 Expert-Rider-Fast-Elite, in gara1 Antonio Gizzi riesce a spuntarla su Giuseppe Zangari e Lorenzo Pecorilli, entrambi Team Seven Latina, che partono male, ma i due compagni di squadra si rifanno in gara2, con Zangali che prima rincorre Gizzi poi domina fino al gradino più alto del podio, inseguito da Pecorilli, secondo. Così, in classifica specifica nella Fast primo Zangari e secondo Pecorilli.

Infine, nella gara1 della 125 Senior Fabio Massimo Palombini (Team Seven) ha surclassato ogni avversario, dando 37″ a Marco Martufi (Power cross off road), secondo, mentre Gianmarco Nardin (Città di Latina) si è dovuto accontentare del terzo posto; in gara2 ancora Palombini sugli scudi, con Luca Milani (Milani) e Luca Fortuna (Racing Rieti) terzo. Nel podio di giornata primo Palombini (che corre fuori classifica), secondo Luca Milani e terzo Marco Martufi