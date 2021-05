Motocross, quarta tappa del Campionato regionale junior

La quarta tappa del Campionato regionale di motocross fa tappa mercoledì 2 giugno sul circuito Le Colonnette di Fabrica di Roma (Viterbo), una gara frazionata in due parti per contenere i contagi da Covid-19.

Lorenzo Pecorilli, allenato da Daniele Bricca e che corre con la licenza del Motoclub Lazio Racing di Latina per i colori del team Seven Motorsport.

“Una gara fatta appositamente per saggiare la pista, conoscere meglio il circuito ed essere più preparato per la tappa che è fondamentale per il prosieguo della stagione che appunto è prevista mercoledì 2 giugno” dicono dallo staff.

Così dopo il primo posto nella gara d’esordio a Ponte Sfondato, il secondo posto sul circuito di Artena nel giorno di Pasquetta e il quinto piazzamento nella terza tappa a Vetralla, Lorenzo Pecorilli è al comando con 128. L’obiettivo resta quello di mantenere il primato, consolidare il primo posto magari cercando quella vittoria per tenere a distanza i diretti inseguitori.

Correrà nella stessa categoria anche Francesco Di Pucchio, che nel campionato è a metà classifica.

Le prossime tappe del campionato regionale junior:

27 giugno Tridente – Nettuno (RM)

26 settembre Tuzi borgo Santa Maria – Latina (LT)