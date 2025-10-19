Movida, blitz delle autorità ad Aprilia: un 51enne finisce in manette

Durante una serie di verifiche nei locali di Aprilia e Campoverde, i Carabinieri hanno individuato un uomo di 51 anni che, nonostante fosse sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si trovava all’interno di un locale di intrattenimento.

Il cinquantenne è stato arrestato sul posto e accompagnato nella caserma del Reparto Territoriale di Aprilia, dove è stato trattenuto in attesa del giudizio per direttissima.

L’operazione, condotta insieme al personale del N.A.S. di Latina, rientra in una più ampia attività di controllo sulle norme igienico-sanitarie delle attività di ristorazione e dei locali pubblici del territorio.

Durante i controlli, il titolare del locale dove si trovava l’uomo, è stato multato con una sanzione amministrativa di 400 euro per aver servito bevande alcoliche in un’area dove vigeva il divieto.

In un secondo locale, specializzato nella vendita di birra, invece, i militari hanno riscontrato carenze igieniche, elevando una multa di 1.000 euro al gestore.