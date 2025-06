Movida del litorale e isole, controlli a tappeto

Continuano i controlli sulle città del litorale e sulle isole da parte dei carabinieri che, in vista dell’estate, hanno amplificato le ispezioni a locali e persone, per cercare di limitare il più possibile gli illeciti e le attività criminali.

Sabaudia è stata la cittadina pontina più nell’occhio delle autorità, con numerose denunce arrivate ai danni di diversi cittadini della zona: un cittadino di origine marocchina di 44 anni residente a Priverno, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio poiché, durante una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 24 grammi di hashish, nonché di 80 euro rinvenuti dalle autorità; denuncia anche per un giovane di 25 anni residente a Cisterna di Latina, poiché è stato fermato durante un posto di controllo alla guida della propria autovettura con tasso alcolemico superiore al consentito e un cittadino di origini indiane sorpreso alla guida di un’autovettura senza aver mai conseguito la patente di guida.

Sono stati poi segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti un uomo di 37 anni residente a Latina, già noto alle forze di polizia, trovato in possesso di un grammo di hashish e un uomo di 45 anni residente a Latina, già noto alle forze di polizia, trovato in possesso di una modica quantità di hashish

Ponza, isola del pontino ormai nel pieno dell’attività estiva, ha visto sotto controllo 13 veicoli, l’identificazione di 96 persone di cui 17 gravati da precedenti di polizia, 9 natanti, oltre all’ispezione di 5 attività commerciali e 4 strutture ricettive.

Nei confronti del gestore di un esercizio commerciale dell’isola, sono state elevate sanzioni per omessa procedura di autocontrollo nel contesto della sicurezza alimentare, con un’ammenda di 2mila euro.

A Gaeta le autorità hanno controllato 14 veicoli, identificato 25 persone di cui una gravata da precedenti di polizia, 4 camping e 3 spiagge attrezzate.