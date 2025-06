Movida più sicura, a Latina torna il Fun’N Bus

Il Comune di Latina aderisce al progetto della Provincia “Con Guido fai strada” e riattiva il Fun’N Bus per una movida più sicura: prevenzione, trasporto gratuito e zero rischi per i giovani.

“Dopo il grande successo della prima edizione, che ha coinvolto oltre 2.000 studenti del territorio, torna la campagna ‘Con Guido fai strada’. L’iniziativa – ha affermato l’assessore ai Trasporti Gianluca Di Cocco – è promossa dalla Provincia di Latina nell’ambito del progetto nazionale Mobilità Sicura, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche contro la droga e le dipendenze, in collaborazione con Upi, Anci, i Comuni di Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Latina, Minturno, San Felice Circeo, Terracina, la Prefettura e Questura di Latina. Nel quadro di questa importante iniziativa di prevenzione e sicurezza stradale, il Comune di Latina, grazie ai fondi messi a disposizione dalla Provincia, rilancia il Fun’N Bus, il noto servizio di navetta gratuita pensato per garantire ai giovani un’alternativa sicura all’automobile nelle notti del fine settimana”.

“L’idea – ha spiegato l’assessore Di Cocco – è quella di rendere più sicuro il divertimento del sabato sera nei locali della costa pontina, salvaguardando l’incolumità dei tanti giovani”.

Il Fun’N Bus sarà attivo dal 14 giugno per tutti i restanti sabati del mese, per tutti i sabati di luglio e agosto, con estensione anche ai primi sabati di settembre. Le partenze sono previste da piazzale Prampolini, nei pressi dello stadio comunale Domenico Francioni, alle ore 22.00 e 23.30, con fermate lungo via del Lido (altezza centro commerciale Morbella) e su via Lungomare (Capoportiere, via Casilina, parcheggio via Massaro e Foce Verde – piazzale dei Navigatori). Le corse di ritorno dal mare saranno disponibili all’1:00 e alle 2:30.

“Si tratta di un autobus che accompagnerà gratuitamente i ragazzi nei tradizionali luoghi della movida e poi si preoccuperà di riportarli a casa – ha proseguito Di Cocco –. L’utilizzo di questo mezzo rappresenta una reale alternativa all’uso dell’auto privata ed è mirato alla prevenzione degli incidenti stradali causati da ebbrezza o distrazione alla guida”.

“Abbiamo aderito con convinzione al progetto della Provincia – ha concluso l’assessore Di Cocco – perché ci consente di rafforzare la nostra politica sulle navette gratuite verso i locali notturni. L’obiettivo è di estendere il servizio anche oltre la stagione estiva. Un’iniziativa concreta, che unisce sensibilizzazione, prevenzione e servizi utili alla cittadinanza, promuovendo una nuova cultura della sicurezza e della responsabilità tra i giovani del territorio”.